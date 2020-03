Romanzo a Mitford: Andie MacDowell, da star del cinema mondiale ai "filmetti" per la TV

News Cinema

L'attrice Andie MacDowell è protagonista di Romanzo a Mitford, commedia sentimentale in cui interpreta una donna divorziata che sta per entrare in una nuova fase della sua vita.

Quello di questo articolo non è un titolo critico nei confronti di Andie MacDowell, piuttosto un lamento nostalgico e un desiderio di rivederla in prima fila tra le produzioni importanti. La splendida attrice oggi 61enne che ha una bellezza quasi ultraterrena (il suo è uno dei volti più famosi in assoluto come testimonial di cosmetici per L'Oréal) non ha certo smesso di lavorare in questi ultimi anni, ma sono un po' svaniti quei tempi in cui la vedevamo spesso e con piacere in ruoli da protagonista. Indimenticabile in titoli come Sesso, bugie e videotape, Ricomincio da capo e Green Card, l'ultimo film di un certo spessore artistico in cui ha avuto un ruolo di primo piano risale al 1999 ed è La dea del successo, dove divide lo schermo con Jeff Bridges e Sharon Stone.

Andie MacDowell: tre figli da crescere tra due divorzi

Negli ultimi due decenni, Andie MacDowell ha continuato a lavorare in produzioni più piccole e/o in ruoli secondari che l'hanno fatta uscire dal quel giro di Hollywood con i riflettori sempre accesi. Non che sia un male, anzi, può essere stata una scelta quella di fare un passo indietro. Il suo contratto da testimonial sempre solido, l'attrice ha dedicato giustamente del tempo alla famiglia. Ha avuto tre figli dall'ex marito Paul Qualley da cui ha divorziato nel 1999, e li ha cresciuti in un contesto non conflittuale, a differenza di quanto vissuto da lei da piccola avendo vissuto il divorzio dei genitori, il problema dell'alcolismo della madre e la sua morte precoce. La MacDowell ha avuto un secondo matrimonio nel 2001 con il businessman Rhett Hartzog, durato fino al 2004. Recentemente l'attrice è stata recentemente protagonista della serie Cuckoo della BBC e prima ancora della serie Cedar Cove per il canale Hallmark. Il film sentimentale Romanzo a Mitford è proprio prodotto da Hallmark.

Andie MacDowell: la figlia dell'attrice è Margareth Qualley

La terza figlia di Andie MacDowell, nata nel 1994, sta seguendo le orme della madre. Margareth Qualley è la giovane attrice che abbiamo visto flirtare con Brad Pitt nel film C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino. La ragazza si è rivelata nel 2016 con il celebre ed eccentrico spot musicale girato da Spike Jonze per Kenzo, in cui la Qualley si esibiva in smorfie e movimenti apparentemente scoordinati.

Romanzo a Mitford: la trama e il trailer del film con Andie MacDowell