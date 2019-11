Roman Polanski risponde alle accuse di stupro

News Cinema

Un aggiornamento su un dibattito legato alle molestie nel mondo del cinema francese sempre più vivo.

In questi giorni il dibattito sulle molestie subite dalle donne nel mondo del cinema in Francia si è fatto sempre più intenso, specie dopo la denuncia di Adèle Haenel. Nel fine settimana è poi giunta la notizia dell’accusa da parte di una donna francese, Valerie Monnier, al quotidiano Le Parisien, di stupro nei confronti di Roman Polanski, per un fatto avvenuto più di quarant’anni fa. Alcuni testimoni hanno confermato di aver ricevuto le confidenze della donna, all’epoca, che gli aveva raccontato dei fatti. Una risposta articolata del regista è arrivata nelle ultime ore, con un rifiuto deciso di ogni accusa.

Mentre Christophe Ruggia, il regista accusato dalla Haenel, è stato radiato dalla SRF, l’associazione degli autori di cinema francese che organizza anche la Quinzaine a Cannes, un unicum dalla sua creazione, in queste ore si riunirà l’ARP, organismo degli autori, registi e produttori che coinvolge più di 200 cineasti, presieduta da Radu Mihaileanu, per decidere se fare lo stesso nei confronti di Polanski. Quest'ultimo fa parte anche dell’Associazione per la promozione del cinema, che governa l’Académie des Césars.

Valerie Monnier, alle spalle una carriera come modella e fotografa, con una breve esperienza da attrice, ha parlato al quotidiano Le Parisien di “un atto di estrema violenza” che sarebbe accaduto dopo una discesa di sci, passando insieme al regista nel suo chalet di Gstaad, in Svizzera. “Mi ha colpita, picchiandomi fino alla mia resa e poi mi ha stuprato “. Non ha mai denunciato l’accaduto alla magistratura e i fatti sono oggi caduti in prescrizione. Ha incassato intanto “l’appoggio totale per la sua testimonianza sconvolgente, coraggiosa e precisa” da parte di Adèle Haenel, che ha definito la situazione “purtroppo un caso emblematico”. Si scopre anche che al Festival di La Roche-sur-Yon, a metà ottobre, in cui era prevista la proiezione in chiusura de L’ufficiale e la spia di Polanski, in uscita imminente anche in Italia, la Haenel abbia chiesto e ottenuto, dal direttore italiano Paolo Moretti, l’organizzazione di un dibattito “sulla differenza tra l’uomo e l’artista”, come sorta di compensazione.

L’avvocato del regista, Hervé Temime, ha risposto che “Roman Polanski contesta fermamente tutte le accuse di stupro. Voglio solo ricordare che queste accuse riguardano fatti vecchi di quarantacinque anni, che non sono mai stati resi noti al signor Polanski né all’autorità giudiziaria. È impossibile dopo tanto tempo raccogliere gli elementi necessari a una vera inchiesta che rispetti i criteri necessari all’amministrazione di una buona giustizia.

La Monnier è la quinta donna a dichiarare di essere stata stuprata dal regista dopo l’affare Samantha Geimer del 1977, la donna di tredici anni che Polanski avrebbe drogato e stuprato nel corso di uno shooting fotografico a Los Angeles. Più recentemente, due anni fa, sono giunte nuove accuse da parte di tre attrici. Da quel momento, con le gravi accuse al produttore Harvey Weinstein e l’esplosione del movimento #MeToo, si sono susseguite polemiche legate al passato del regista polacco, specie negli Stati Uniti, suggellate dalla sua cacciata dall’Academy.