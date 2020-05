Roma dedica un tratto del Lungotevere a Federico Fellini

News Cinema

Con un post su Twitter, il Sindaco di Roma Virginia Raggi ha annunciato che Federico Fellini sarà omaggiato dalla capitale con un tratto del Lungotevere a lui dedicato.

"Un omaggio a questo grande artista che nei suoi film ha celebrato la nostra città rendendola protagonista di alcune memorabili e indimenticabili scene del cinema italiano". Con queste parole scritte su Twitter, il Sindaco di Roma Virginia Raggi ha annunciato che un tratto del Lungotevere verrà intitolato al regista Federico Fellini. Nato a Rimini nel 1920 e deceduto a Roma nel 1993, Fellini è riconosciuto a livello mondiale come uno registi cinematografici che hanno contributo ad elevare la settima arte, portando una visione originale, un'estensione per immagini della sua personalità che ha ispirato molti filmmaker nel corso dei decenni e continua ad ispirare i registi contemporanei.

Alcune scene dei film di Fellini sono indissolubilmente legate a Roma: Anita Ekberg che invita Marcello Mastroianni nella Fontana di Trevi o la voglia di trasgressione dello stesso Marcello e di Anouk Aimée in Piazza del Popolo. Non dobbiamo dirvi di che film si tratta, giusto? Nel caso sbirciate più in basso, nella foto che ritrae la targa che dal 1995 ricorda ai passanti di Via Veneto cosa fece il regista di quella strada. Ma ci sono anche Le notti di Cabiria, Lo sceicco bianco, I vitelloni, Le tentazioni del Dottor Antonio (episodio di Boccaccio 70) e naturalmente il film Roma. Anche in via Margutta è presente una targa che ricorda in quale edificio il regista abitò insieme a Giulietta Masina, come si vede nella foto più in basso.