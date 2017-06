Roma Creative Contest: il bando di concorso della VII edizione

Roma Creative Contest, il Festival Internazionale di cortometraggi di Roma realizzato dalla casa di produzione Image Hunters è lieto di annunciare il bando di concorso per la VII edizione che si svilupperà dal 10 al 24 settembre in sei date tra il Teatro Vittoria e il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Fino al 15 agosto, attraverso la piattaforma online FilmFreeWay, sarà possibile iscrivere il proprio cortometraggio alla VII edizione del Festival che dal 2014 vanta, come Presidente Onorario, il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore e ha lanciato decine di registi emergenti italiani. Attraverso i premi del contest sono stati prodotti ad oggi cinque nuovi cortometraggi, tra cui Thriller di Giuseppe Marco Albano, vincitore del David di Donatello 2015, How to save your darling di Leopoldo Caggiano, Manhunt diretto da Brando Bartoleschi realizzato in collaborazione con Rai Cinema e Ratzinger vuole tornare di Valerio Vestoso. Quest’anno la VII edizione del Roma Creative Contest propone 5 sezioni competitive e premi in denaro, prodotti e servizi per un valore complessivo di 50.000 euro. Sarà inoltre possibile partecipare alla III edizione dello Screenplay Contest, il concorso di sceneggiature dedicato ad autori emergenti e alla II edizione del Pitch in the Day, evento ideato dal magazine cinematografico Opere Prime, che offre agli autori emergenti la possibilità di incontrare i migliori produttori italiani e proporre la propria storia.



La VII edizione del Roma Creative Contest premierà le categorie: Miglior Corto Italiano, Miglior Corto Internazionale, Miglior Corto di Animazione, Miglior Corto Documentario, Miglior Videoclip e Premi del Pubblico (Italiano, Internazionale. Animazione e Documentario). Per la sezione Corti Italiani di Finzione, verranno inoltre assegnati i seguenti premi tecnici: Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore, Migliore Attrice, Miglior Fotografia, Miglior Sonoro e Migliore Musica Originale.

Tutte le informazioni sui tre eventi, sulle scadenze e sulle modalità di iscrizione si trovano sul sito: romacreativecontest.com