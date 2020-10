Roma covo di spie: Ethan Hunt e Jack Ryan girano in città [video]

News Cinema

Le produzioni di Mission: Impossible 7 e la serie Jack Ryan hanno scelto la capitale d'Italia per ambientare parte delle storie di spionaggio che raccontano. I protagonisti Tom Cruise e John Krasinski ovviamente sono entrambi a Roma.

Sono intense giornate di spionaggio quelle che si susseguono attualmente nel centro di Roma. Due dei più noti agenti segreti dello schermo stanno tentando di risolvere intrighi a noi ancora sconosciuti. Da una parte Ethan Hunt, eroe della saga di Mission: Impossible ispirata all'omonima serie tv degli anni 60, dall'altra Jack Ryan, analista e agente operativo della CIA tratto dai romanzi di Tom Clancy. Questo significa che alla municipalità della capitale è arrivata una buona dose di lavoro extra, oltre a quello abituale per la gestione di una città piuttosto caotica.

Sono mancati i turisti americani quest'estate, ma le produzioni cinetelevisive ci sono, nel massimo rispetto delle misure precauzionali per l'emergenza sanitaria. Il Comune di Roma prevede che saranno circa 18 milioni di euro a entrare nelle casse della città grazie alla produzione di M:I 7. Blocchi stradali, divieti di parcheggio, aree delimitate ai pedoni sono all'ordine del giorno per poter garantire al meglio lo svolgimento delle riprese di Mission: Impossible 7 e della serie Jack Ryan.

"Un momento" direte voi, "questo significa che se andassi al centro di Roma potrei incontrare Tom Cruise e John Krasinski?". La risposta è "Yeah, baby!".

Qui sotto vi offriamo una selezione di foto e video pescate sui social media, da parte di persone e/o fotografi professionisti che hanno assistito alle riprese e hanno condiviso quanto hanno visto. Un buon lavoro di intelligence da parte loro, no?

Mission: Impossible 7, Tom Cruise a Roma sul set con Hayley Atwell

Per quanto riguarda Tom Cruise, è proprio lui che vediamo sgommare nel quartiere Monti alla guida di una BMW senza sportelli. Accanto a lui in auto c'è Hayley Atwell (la Peggy Carter di Captain America). La regia (e la sceneggiatura) di Mission Impossible 7 è di Christopher McQuarrie. Sulla 500 gialla in fuga dalla polizia è l'attrice al posto di guida con Cruise sul lato del passeggerro, anche se a pilotare l'auto c'è uno stunt driver seduto davanti al cofano su una struttura appositamente creata. L'uscita al cinema di Mission: Impossible 7 è prevista per il 19 novembre 2021.

Jack Ryan: John Krasinski a Roma sul set per la terza stagione della serie

John Krasinski è stato avvistato sulla scalinata di Trinità dei Monti e davanti al Pantheon, in queste immagini ripostate da alcuni profili di fan dell'attore e della moglie Emily Blunt. Sul set romano della terza stagione di Jack Ryan, prodotta da Amazon Studios per la sua piattaforma Prime Video, c'è anche l'attore Wendell Pierce che nella serie interpreta il suo superiore James Greer.