Rolling Thunder Review: il trailer del documentario di Martin Scorsese su Bob Dylan

Oltre ad essere il regista di Taxi Driver, Toro Scatenato e di altri must della cinematografia che non staremo qui a elencare, Martin Scorsese è anche autore di documentari che raccontano la musica nei suoi generi e negli artisti che, tanto nel secolo scorso quanto in tempi più recenti, hanno messo il loro talento a disposizione delle nostre orecchie e del nostro appetito emotivo e culturale. Nel 2007, per esempio, il regista ha filmato un concerto dei Rolling Stones in Shine a Light, mescolandolo a interviste alla celeberrima rock band inglese. E’ stato poi produttore della serie The Blues, di cui ha diretto il primo film, e ci ha portato nel mondo di George Harrison, con George Harrison: Living in the Material World, e di Bob Dylan, protagonista di quel No Direction Home: Bob Dylan che si soffermava sul periodo compreso fra il 1961 e il 1966, cioè fra l'arrivo a New York dell’artista e il suo temporaneo ritiro dalle scene a seguito del suo incidente motociclistico.

Sono passati 14 anni da quest'ultimo doc, e nel frattempo Todd Haynes ha celebrato il prodigioso Bob nel film di finzione Io non sono qui. Quanto a Scorsese, di certo ha avuto modo e tempo per ripensare all'autore di indimenticabili brani come "Blowing in The Wind" e "Knocking on Heaven's Door", e così gli ha dedicato un altro documentario che, dopo un breve passaggio in sala, approderà su Netflix il 12 giugno.

Intitolato Rolling Thunder Review: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese, narra un periodo antecedente a quello raccontato in No Direction Home, concentrandosi sul tour Rolling Thunder Review che Dylan e una vera e propria carovana di musicisti regalarono agli Stati Uniti fra il 30 ottobre del 1975 e il 25 maggio del 1976. I concerti, o meglio gli show, che qualcuno paragonò a spettacoli circensi, erano un piacere per gli occhi e Bob Dylan spesso indossava i suoi bizzarri e adorabili cappelli. Alle immagini di repertorio inedite, Scorsese ha intrecciato preziose testimonianze e soprattutto la prima intervista video al menestrello di Duluth da più di un decennio.

Un assaggio di Rolling Thunder Review ce lo da un trailer appena diffuso da Netflix. Le immagini sono bellissime e, insieme a un personaggio larger than life, ci restituiscono un'epoca gloriosa della storia della cultura e della musica USA.

Rolling Thunder Review: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese cattura lo spirito irrequieto dell’America del 1975 e la musica gioiosa che Bob Dylan suonò quell’autunno. Il grande regista Martin Scorsese ha dato vita a un’esperienza cinematografica unica: in parte documentario, in parte film-concerto, in parte sogno febbrile, in cui appaiono Joan Baez, Rubin “Hurricane” Carter, Sam Shepard, Allen Ginsberg e Bob Dylan che rilascia la sua prima intervista video dopo più di 10 anni. Il film va al di là della mera sottolineatura della strordinarietà della musica di Bob Dylan - è un’incursione nel selvaggio pese della capacità di reinventarsi di un artista.