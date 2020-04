Roger Corman sui social invita a partecipare al Corman Quarantine Film Festival

News Cinema

Il leggendario produttore e regista di B-movies Roger Corman, a 94 anni, lancia una competizione e invita anche Ron Howard, Guillermo del Toro, Leigh Whannell, Lloyd Kaufman Amy Holden Jones, Eli Roth e Andy Muschietti.

"Vi sfido a stare al sicuro, a stare a casa e a fare un video per me": queste le parole che accompagnano il video postato su Twitter e Instagram dal leggendario regista e produttore Roger Corman, il re dei film low budget, alla cui magnifica factory si sono formati registi come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Joe Dante, Jonathan Demme e molti altri. Corman - che il 5 aprile ha compiuto 94 anni - lancia l'idea di un festival di cortometraggi e invita tutti a sottoporre dei film girati col cellulare e con le normali luci o l'illuminazione naturale, in casa o nel cortile di casa, assieme alla famiglia o alle persone con cui si trascorre la quarantena, dalla durata inferiore a due minuti, che lui giudicherà.

Per il Corman Quarantine Film Festival - il primo, dice, e speriamo l'ultimo - il regista invita anche illustri colleghi: Ron Howard, Guillermo del Toro, Leigh Whannell, Lloyd Kaufman (fondatore della mitica Troma) e la sceneggiatrice Amy Holden Jones. Su Instagram aggiunge anche Eli Roth e Andy Muschietti.

Il Padrino del cinema indipendente accetterà i vostri/nostri lavori per le prossime due settimane. Basta usare l'hashtag #CormanChallenge. "La storia può essere qualsiasi cosa immaginiate" ha detto Corman, aggiungendo che il film vincitore sarà mostrato sui suoi canali social e sul suo sito. Ma non è tutto: "Realizzeremo un trailer del film e il suo regista riceverà un certificato firmato da me e un premio per il miglior film per il primo e ultimo Corman Quarantine Film Festival".

Ai più giovani ricordiamo che Roger Corman ha prodotto e/o diretto oltre 400 film, lanciando registi che hanno vinto l'Oscar e attori come Jack Nicholson e negli anni Settanta ha fondato la New World Pictures, la più grande distribuzione indipendente americana. Tra i suoi film più famosi ricordiamo la splendida serie dedicata a Edgar Allan Poe e scritta da Richard Matheson, con attori come Vincent Price, Peter Lorre e Boris Karloff. Essere giudicati - e soprattutto premiati - da lui sarà dunque un vero onore e magari porterà fortuna al filmmaker di sua scelta.