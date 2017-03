Rodrigo Prieto esordirà alla regia con Bastard

Insieme a Roger Deakins, Emmanuel Lubezki e pochi altri Rodrigo Prieto è uno dei grandi direttori della fotografia del cinema contemporaneo. Un artista della luce capace di rendere realistico e insieme elegante qualsiasi tipo di racconto per immagini. basta pensare che ha lavorato a grandi film quali 8 Mile, La 25° Ora, 21 Grammi, I segreti di Brokeback Mountain, Argo e last but non least Silence, per cui ha ottenuto la seconda nomination all'Oscar della sua carriera dopo quella presa per il già citato film di Ang Lee. Tutte opere diverse tra loro ma accomunate dalla bellezza e sobrietà dell'immagine e della luce.

Adesso Prieto ha deciso di esordire alla regia con Bastard, la cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2018, su una sceneggiatura scritta da Bill Gullo. La storia dovrebbe essere incentrata su un'inondazione che mette in ginocchio la piccola città di Bird's Point.

Il cast di Bastard non è stato ancora annunciato. La curiosità principale è però quella riguardante chi sarà il direttore della fotografia del film. Tra i "maestri" della luce che hanno deciso di fare il salto e passare alla regia vogliamo citare ultimamente Wally Pfister, che ha esordito con il purtroppo deludente Trascendence con Johnny Depp, e in passato recente Barry Sonnenfeld, direttore della fotografia di molti dei primi film dei fratelli Coen che invece ha trovato il successo come autore grazie a hit commerciali come La famiglia Addams e soprattutto il franchise di Men in Black.