Rocky vs Drago: ecco la data di uscita e un nuovo favoloso poster

Sylvester Stallone svela ai suo fan tramite Instagram la data di uscita della versione Director's cut di Rocky IV che si intitola Rocky vs Drago. L'attore e regista condivide anche un nuovo poster.

Torniamo a parlare di Rocky vs Drago, la versione director's cut di Rocky IV di cui Sylvester Stallone sembra particolarmente fiero. L'attore e regista ci svela oggi la data di uscita del film e ci mostra un nuovo poster favoloso.

Rocky vs Drago arriverà nelle sale americane il prossimo 11 novembre. Stallone lo ha reso noto con un post su Instagram, scrivendo di essere molto fiero dei tecnici che lo hanno aiutato a riportare in vita il film in una maniera straordinaria. Sly ha anche ringraziato l'autore del poster, tale John Rivoli.

Il poster che vediamo non è certo il primo che Stallone ci mostra, ma questo ci piace in particolar modo, anche perché fotografa il momento di massima tensione di Rocky IV. E’ da inizio pandemia che l'attore ci delizia con notizie e immagini del film e del set, mettendoci a parte delle scene da tagliare e dello stato del montaggio. Uscito nel 1985, Rocky IV è stato non solo diretto e interpretato da Sylvester ma anche sceneggiato. E’ passato alla storia per l’avversario di Rocky, il russo Ivan Drago interpretato da Dolph Lundgren, e perché getta le basi della saga di Creed. E’ infatti in questo capitolo della serie che muore Apollo Creed (per mano di Drago), lasciando senza padre Adonis.

