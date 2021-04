Rocky vs Drago è il nuovo titolo di Rocky IV, la versione del film rimontata da Sylvester Stallone

News Cinema

Sylvester Stallone lo scrivo sul suo account Instagram: il titolo della nuova versione di Rocky IV è Rocky vs Drago. E in più ci sarà un documentario su questo lavoro di riedizione.

Alcuni di voi potrebbero già essere al corrente di una notizia importantissima: Sylvester Stallone sta rimontando Rocky IV. Perché? Perché si è reso conto rivedendolo che poteva essere migliorato, spogliandolo di alcune chincaglierie anni 80 che lo hanno reso il film più kitsch della saga, e al contempo aggiungendo del materiale che non era stato inserito all'epoca. Non che la versione uscita al cinema nel 1984 non avesse il benestare del suo interprete, sceneggiatore e regista, tanto da rendere necessaria oggi una Stallone's Cut ma, come spiega lui stesso, l'isolamento domestico causato dalla pandemia lo ha portato a pensare molto al suo passato. "Se avessi saputo allora quello che so oggi, bè...", dice Stallone allargando le braccia.

Dunque, dopo quella dello Stallone 39enne, arriverà la versione di Rocky IV rieditata dallo Stallone 74enne. Il titolo sarà Rocky vs Drago: The Ultimate Director's Cut. Dai commenti ricevuti, si evince l'entusiasmo dei fan che chiedono di vedere il film al cinema e non in streaming. Quando uscirà? "A novembre", risponde lui.

E non è tutto. Sylvester Stallone ci fa sapere anche che è stato girato un documentario su questa riedizione, di cui ci dà un assaggio nello stesso post che potete vedere qui sotto.