Rocky IV, Sylvester Stallone condivide il poster della riedizione con i fan

News Cinema

Su Instagram Sylvester Stallone ha condiviso il poster della riedizione di Rocky IV, una Director's Cut sulla quale sta lavorando da qualche tempo. L'anteprima si terrà a Philadelphia, naturalmente.

I fan sono molto curiosi di assaggiare la Director's Cut di Rocky IV, sulla quale Sylvester Stallone sta lavorando da mesi e che potrebbe essere resa disponibile presto (non ne conosciamo però tempi e modalità precise): nel frattempo, il leggendario roccioso Sly ha postato su Instagram il nuovo manifesto provvisorio del lungometraggio, aggiungendo che la premiere della riedizione si terrà coerentemente a Philadelphia. Nell'immagine Rocky Balboa è sovrastato anche visivamente dalla sfida di Ivan Drago alias Dolph Lundgren: non sappiamo se i lavori in corso sul nuovo poster lo modificheranno, ma se Stallone lo ha condiviso con i fan, peraltro già entusiasti, dovremmo essere vicini a una versione definitiva.

Naturalmente questo è solo un assaggio, perché i cambiamenti al culto degli anni Ottanta Rocky IV saranno sicuramente il perno della discussione, quando Sly si deciderà a condividere i suoi ritocchi: già in molti lamentano l'annunciata eliminazione dal film del robottino Sico, ma Rocky vs. Drago - The Ultimate Director’s Cut (questo il titolo ufficiale per ora) dovrebbe compensare il trauma con l'aggiunta di sequenze di combattimento tra Rocky e Ivan, tagliate nell'edizione originale risalente ormai a 36 anni fa. Leggi anche Rocky IV, il robot potrebbe rimanere fuori dalla Director's Cut, ma perché era nel film?