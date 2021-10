Rocky IV - Rocky vs Drago: il trailer della nuova versione del film di Sylvester Stallone con 40 minuti inediti

News Cinema

Uscirà al cinema negli Stati Uniti per una sera, l'11 novembre, la nuova Director's Cut di Rocky IV di cui ora possiamo vedere il trailer.

Bene, ora potete iniziare a sudare. Copiosamente.

State per vedere il trailer di Rocky IV: Rocky vs. Drago - The Ultimate Director's Cut, nuova versione del più kitsch dei capitoli della saga di Rocky Balboa che è stata rivista e corretta da Sylvester Stallone. L'attore, sceneggiatore e regista del film uscito al cinema nel 1985, ha trascorso i mesi primaverili del 2021 in una sala di montaggio per vedere e rivedere l'epico scontro tra lo Stallone Italiano e la macchina da guerra con i guantoni Ivan "ti spiezzo in due" Drago.

Nel caso ve lo chiediate, la risposta è sì, era già una Director's Cut il Rocky IV degli anni 80, realizzato in piena guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica. Il 39enne Stallone aveva l'ultima parola ma, complice il lockdown e una spirale di ripensamenti dopo aver rivisto il film a distanza di 35 anni, si è convinto che qualcosa si potesse togliere e qualcosa si potesse aggiungere. La scena del robot in regalo a Paulie, per esempio, non ci sarà più e in compenso pare che ben 40 minuti di riprese mai viste prima siano state inserite dall'inossidabile Sly. Non c'è traccia di minutaggio ufficiale, ma tenete presente che il film originale durava 91 minuti.