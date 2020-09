Rocky IV: il creatore del robot di Paulie si lamenta per l’esclusione dell’androide dalla director’s cut

News Cinema

L'inventore di Sico, il robot di Paulie in Rocky IV, dice la sua sull'intenzione di Sylvester Stallone di eliminare la sua creatura dalla versione director's cut del film.

Torniamo a parlare di Sylvester Stallone e della sua director's cut di Rocky IV, che però non dovrebbe una scena molto divertente: quella del robot regalato a Paulie per il suo compleanno, che dava al film un che di kitsch, strambo e imprevedibile. Sui social, nel mese di agosto, Sly aveva annunciato la sua intenzione di sbarazzarsi del simpatico androide (che era il modello Sico dell'International Robotics), dicendo cose brutte brutte del tipo: "Il robot finirà in una discarica per sempre. Niente più robot".

Ora, che questa decisione abbia o meno che vedere con il vissuto personale dell'attore-regista, che aveva contattato l'International robotics pensando che Sico avrebbe potuto essere d'aiuto a suo figlio autistico, pare che qualcuno non abbia affatto gradito l'esclusione. E chi potrebbe essere se non il fondatore dell'azienda Robert Doornick? Il creatore e la voce del robot avrebbe raccontato a Empire: "Sono stato inondato di messaggi che dicevano: 'Stallone come può fare questo?’ Ma io so che lo fa perché ama il robot. Turbando i fan di Sico, si fa più pubblicità. E togliendo il robot dal film, risparmia denaro in royalty, visto che Sico è un membro dello Screen Actors Guild. Sico riceve assegni in continuazione, e ovviamente li manda a me".

Il tono scherzoso del papà di Sico non nasconde un po’ di delusione. Sembra infatti che Robert Doornick avesse anche avuto l'idea di una sitcom con protagonisti Paulie e il robot, progetto che non è mai diventato realtà. Ecco la scena che Sylvester Stallone vorrebbe togliere da Rocky IV, che nel 2020 compie 35 anni.