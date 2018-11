Rocky e Ivan Drago nell'honest trailer di Rocky IV (mentre in USA debutta in sala Creed II)

"Ti spiezzo in due."

Questa battuta qui, leggendaria, messa in bocca a Ivan Drago, ce la ricordiamo tutti. Ma siate sinceri: cosa e quanto altro vi ricordate di Rocky IV, che degli anni Ottanta e di tutta la saga di Rocky Balboa è uno dei film simbolo?

Perché oggi negli Stati Uniti, per il weekend del Thanksgiving, esce Creed II, che a quel capitolo della serie si rifà direttamente, mettendo uno di fronte all'altro, sul ring, il figlio di Apollo Creed, Adonis, e quello del russo che gli ha ammazzato il padre durante un incontro, Viktor Drago.

Dopo la fine di Rocky IV, di Ivan Drago si erano perse le tracce: in nessuno dei film successivi, né nel primo Creed, viene più menzionati. Anzi, di più: nel corso di un incontro con i fan tenuto da Stallone qualche anno fa, il buon Sylvester aveva dichiarato che il campione sovietico si era tolto la vita dopo gli eventi di Rocky IV.

E invece, ecco che in Creed II torna sullo schermo assieme al figlio, per ripresentare - anche se oramai al di fuori dei vincoli ideologici della Guerra Fredda che contrapponevano USA e URSS - quella sfida antica oramai di trenta e più anni, diventata oramai una faccenda personale tra famiglie.

In attesa che Creed II faccia il suo debutto nelle sale italiane il prossimo 24 gennaio, è allora forse giunto il momento di rinfrescarci la memoria, e di legare il passato al presente: quelli che vi presentiamo qui di seguito, per vostra comodità, sono i trailer di Rocky IV e quello appunto di Creed II. E quello del film del 1985 ve lo presentiamo, per amor di leggerezza e di umorismo, nella sua versione "honest", ovvero rimontato da quei simpaticoni di Screen Junkies per evidenziarne le caratteristiche che, col senno di poi, fanno più sorridere:







Creed II: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD