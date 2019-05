Rocketman: la tracklist della colonna sonora del biopic su Elton John nei cinema da oggi

E' da ieri, 29 maggio, nei cinema italiani Rocketman, il film musicale che racconta la vita, le trasgressioni e la redenzione di uno dei più popolari (e ricchi) cantanti della storia della musica leggera: Elton John.

Diretto da Dexter Fletcher, che già aveva sostituito Bryan Singer quando questi venne allontanato dalla Fox sul set di Bohemian Rhapsody, il film vede nei panni di Elton il giovane attore inglese Taron Egerton, scelto con la benedizione dello stesso cantante non solo per le sue doti d'attore ma anche per quelle vocali.

A differenza di quanto avvenuto ad esempio proprio in Bohemian Rhapsody, dove Rami Malek cantava in playback sulla base della vera voce di Freddie Mercury, in questo film Egerton canta in prima persona tutte le canzoni del film, accompagnato a volte da altri membri del cast o da John.

Per chi volesse arrivare preparato alla visione di Rocketman, ecco qui la tracklist completa della colonna sonora, i cui brani sono stati riarrangiati appositamente dal produttore Giles Martin:



1 - The Bitch Is Back (Introduction)

2 - I Want Love

3 - Saturday Night’s Alright (For Fighting)

4 - Thank You For All Your Loving

5 - Border Song

6 - Rock & Roll Madonna – Interlude

7 - Your Song

8 - Amoreena

9 - Crocodile Rock

10 - Tiny Dancer

11 - Take Me To The Pilot

12 - Hercules

13 - Don’t Go Breaking My Heart

14 - Honky Cat

15 - Pinball Wizard – Interlude

16 - Rocket Man

17 - Bennie and the Jets

18 - Don’t Let The Sun Go Down – Interlude

19 - Sorry Seems To Be The Hardest Word

20 - Goodbye Yellow Brick Road

21 - I’m Still Standing

22 - (I’m Gonna) Love Me Again

Assieme ai brani più noti di Elton John e Bernie Taupin, che nel film vengono presentati senza rigore cronologico ma in base alla loro aderenza con il racconto, c'è anche "Pinball Wizard" degli Who, di cui Elton John realizzò una popolarissima cover nel 1975, anno dell'uscita del film Tommy, in cui recitava; e c'è anche un nuovo brano originale, l'unico del film, dal titolo "(I’m Gonna) Love Me Again".



Rocketman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD