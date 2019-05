Rocketman: Jamie Bell è Bernie Taupin "Questo film è più di un biopic, è un viaggio!"

Rocket Man, che ha dato il titolo al film in uscita nei nostri cinema il 29 maggio prossimo, ma anche Tiny Dancer, Your Song, Crocodile Rock, I'm Still Standing e tanti altri capolavori che hanno reso Elton John uno dei più celebrati cantanti degli ultimi 4 decenni non ci sarebbero state senza di lui. Anzi, come ha dichiarato lo stesso cantante inglese, senza di lui non ci sarebbe stato Elton John tout court. Lui è Bernie Taupin, poeta, paroliere e musicista, oggi 69enne, il più importante collaboratori di Elton sin dall'inizio della sua carriera. Ad interpretarlo nel film diretto da Dexter Fletcher, che vede Taron Egerton nel ruolo del protagonista principale, è Jamie Bell, indimenticabile Billy Elliot nel film del 2000. Nella video intervista che vi presentiamo qui sotto in esclusiva l'attore ricorda il suo primo incontro con Elton John, ci parla del film e ci racconta qualcosa sul vero Bernie Taupin.



Rocketman: Intervista esclusiva a Jamie Bell - HD

Rocketman è un epico viaggio musicale nell'incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John.

Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Elton John e interpretato da Taron Egerton, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio, Reginald Dwight, diventare la superstar internazionale Elton John. Queste vicende, che sono state d'ispirazione per tanti, rappresentano una storia assolutamente universale, di come un ragazzo di provincia sia diventato una delle figure più iconiche della cultura pop.