Rocketman: il pubblico del Troubadour si scatena sulle note di Crocodile Rock!

"I remember when rock was young

Me and Suzie had so much fun"

Bastano questi due versi iniziali per riconoscere immediatamente una delle canzoni più celebri di tutta la discografia di Elton John.

L'anno è il 1972 e il brano è ovviamente Crocodile Rock. Fu la prima canzone di Elton ad arrivare al primo posto nella classifica americana e in quella di molto altri paesi, Italia compresa.

Scritta da Elton insieme al suo storico collaboratore Bernie Taupin, la canzone ha venduto milioni di copie ed è stata certificata disco d'oro nel 1973 e di platino nel 1995.

Ed è proprio Crocodile Rock, cantata dalla vera voce di Taron Egerton, che ascoltiamo in questa scena tratta da Rocketman, il film di Dexter Fletcher da oggi nei cinema italiani.

E' davvero difficile non scatenarsi su queste note, lo sanno bene gli spettatori presenti in quei giorni al Troubadour, lo storico locale su Santa Monica Boulevard a West Hollywood, dove Elton aveva fatto il suo debutto negli USA.



Rocketman: Clip Italiana del Film: Le notti al Troubadour - HD

Rocketman, che oltre al protagonista Egerton nei panni di Elton John, vede tra i suoi interpreti Bryce Dallas Howard, Richard Madden e Jamie Bell, è un epico viaggio musicale nell'incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John. Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate del cantante britannico, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio, Reginald Dwight, diventare una superstar internazionale, una delle figure più iconiche della cultura pop degli ultimi cinque decenni.



Rocketman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD