Rocketman: ecco un nuovo trailer ufficiale del film su Elton John

Dopo il successo stratosferico di Bohemian Rhapsody, sta per arrivare al cinema un altro biopic musicale, dedicato stavolta a un unico musicista, vivente: stiamo parlando ovviamente di Rocketman che racconta la vita e la carriera di Sir Elton John, al secolo Reginald Kenneth Wright, che quest'anno darà l'addio alle scene, e il suo incontro col paroliere Bernie Taupin.

A interpretarlo è il bravo Taron Egerton, che - come Rami Malek a Freddie Mercury (ruolo per il quale è candidato all'Oscar 2019) - fisicamente somiglia poco o niente a Elton John, ma è aiutato in questo caso dall'eccentrico abbigliamento e dai famosi occhiali dell'autore di Daniel e Candle in The Wind.

A dirigere il film, stavolta per intero, è Dexter Fletcher, proprio il regista chiamato a terminare Bohemian Rhapsody quando Bryan Singer ha abbandonato di punto in bianco il set ed è stato licenziato.