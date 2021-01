Rocketman: è Taron Egerton a cantare davvero le canzoni di Elton John

News Cinema

Vincitore di due Golden Globes e un Oscar, Rocketman è il film che racconta la vita di Elton John e rivela il grande talento dell'attore Taron Egerton.

Presentato nel 2019 fuori concorso in anteprima mondiale al Festival di Cannes, il film biografico sulla vita della rockstar Elton John è un'opera musicale che rende giustizia tanto alla celebrato artista quanto all'attore che lo interpreta. A differenza di quanto fatto per Bohemian Rhapsody, in cui la recitazione di Rami Malek si alternava nella parti cantate alla vera voce di Freddie Mercury, in Rocketman la voce che ascoltiamo per tutto il film è proprio quella di Taron Egerton. Dopo aver appurato il talento nel canto dell'attore e il fatto che la sua inclinazione alla musica potesse farlo sembrare anche un esperto pianista, dopo intense settimane di preparazione, ha convinto i realizzatori nel proseguire su questa strada, appoggiati proprio dalla Elton John in persona.

Rocketman: la voce delle canzoni di Elton John è quella di Taron Egerton

Grazie al film d'azione Kingsman, Taron Egerton ha guadagnato popolarità presso il grande pubblico. Il fatto che fosse anche un bravo cantante lo sapevano gli addetti ai lavori e non è un caso che sia stato coinvolto nel delizioso film d'animazione Sing, in cui doppiava Johnny il gorilla che si esibiva proprio con il brano di Elton John intitolato I'm Still Standing. Proprio mentre quel film usciva in sala nel 2016, si iniziava a discutere di come sarebbe stato fatto Rocketman e se Egerton fosse l'attore giusto per il ruolo.

Il grande valore che ha il film è quello di aver saputo raccontare la storia del celebrato artista britannico senza seguire alla lettera quella che davvero è stata la sua vita. Il film vuole essere un festeggiamento, un'estensione della personalità dell'artista, piuttosto che una fedele cronistoria. In questo senso, Taron Egerton non si è esibito in un'imitazione di Elton John. La sua è stata una rivisitazione, un'interpretazione più personale che seguiva la visione del regista del film Dexter Fletcher (curiosamente, colui che ha sostituito Bryan Singer sul set di Bohemian Rhapsody quando quest'ultimo fu licenziato dai produttori).