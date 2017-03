Rock That Body: il trailer red band della commedia con Scarlett Johansson

Arriverà il 22 giugno Rock That Body, il film con Scarlett Johansson ambientato a Miami e incentrato su un folle addio al nubilato. La commedia, il cui il nuovo titolo originale è Rough Night, è scattante, decisamente scorretta e caratterizzata da un umorismo a grana grossa proprio come un film con Seth Rogen, Jonah Hill, Kristen Wiig & Co., salvo che qui c’è un elemento per così dire noir.

Di questa cronaca di una bravata in cui qualcuno fa una brutta fine e che non può non far pensare a Una notte da leoni, è stato appena diffuso il trailer red band. A guardarlo si ha l’impressione che, circondata da Zoë Kravitz, Jillian Bell, Ilana Glazer and Kate McKinnon, la Johansson dimostri ottimi tempi comici. Non a caso la McKinnon - che è un’indiscutibile regina della risata - ha detto di lei: "E’ un’attrice meravigliosa che riesce ad essere molto buffa… è difficile essere le due cose insieme… è fantastico vederla lavorare". In Rock That Body Scarlett fa la parte della future sposa.