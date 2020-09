Rocco e i suoi fratelli: il film da vedere e commentare insieme giovedì 1 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Ispirato a un romanzo di Giovanni Testori, Rocco e i suoi fratelli è il capolavoro di Luchino Visconti del 1960 ambientato in una fredda e ostile Milano. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 1 ottobre alle 14:30.

La visione condivisa di giovedì 1 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un celebre melodramma della storia del cinema italiano. Rocco e i suoi fratelli, ispirato ai racconti de Il ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori, è un capolavoro diretto nel 1960 da Luchino Visconti. Si tratta di un film d'autore in cerca del grande pubblico e che racconta la storia passionale della famiglia Parondi affondando la narrazione nelle trame della tragedia greca, grazie al lavoro di grandi sceneggiatori: Suso Cecchi D'Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli e lo stesso Visconti. Il film è inserito nell'elenco dei 100 film italiani da salvare, ovvero una selezione di "100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978".

L'appuntamento per vedere tutti insieme Rocco e i suoi fratelli e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 1 ottobre alle 14:30.

Rocco e i suoi fratelli racconta le vicende della famiglia Parondi che, alla morte del capo famiglia, si trasferisce dalla Lucania a Milano in cerca di fortuna. La madre e i quattro figli raggiungono Vincenzo (Spiros Focas), il maggiore dei fratelli, che si è perfettamente inserito nella borghesia milanese e sta per sposarsi con Ginetta (Claudia Cardinale), anch'ella immigrata con la sua famiglia dal meridione. Sebbene la famiglia di Ginetta non nutra simpatia nei confronti dei nuovi arrivati, Vincenzo non può trascurarli, sentendosi obbligato moralmente ad aiutarli, decide di prodigarsi affinché i fratelli riescano ad ambientarsi nella nuova città. Rocco (Alain Delon), un ragazzo buono e generoso, accetta un lavoro in una lavanderia. Ciro diventa un operaio e trova l'amore in Franca (Alessandra Panaro) mentre Simone (Renato Salvatori) decide di intraprende la carriera pugilistica con lo scopo di raggiungere la fama. Proprio quando tutti sembrano aver trovato il loro posto, l'arrivo dell'avventante prostituta Nadia (Annie Girardot) alimenta nuovi turbamenti.





