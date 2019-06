RoboCop: Neill Blomkamp conferma che il costume del sequel sarà l'originale

News Cinema

Il progetto prosegue bene, come ha dichiarato il regista su Twitter, rispondendo alle domande dei fan.

Dopo che da un po' non se ne sentiva parlare, Neill Blomkamp è tornato, su Twitter, a fornire notizie sul suo sequel di RoboCop. Come già sappiamo, il sequel, chiamato a volte RoboCop Returns, riprenderà esattamente dalla fine del leggendario film di Paul Verhoeven. La sceneggiatura, per di più, è stata scritta dagli autori del primo film, Ed Neumeier e Michael Miner, che il regista sta rifinendo. Tempo addietro Blomkamp aveva anche dichiarato che avrebbe voluto di nuovo Peter Weller dentro l'armatura del cyber poliziotto.

E proprio a proposito dell'armatura, quando gli è stato chiesto se il costume sarebbe stato quello originale, ha risposto, con un po' di iperbole "1 milione per cento originale". La domanda gli era stata posta da un fan, dopo che ad un'altra richiesta di aggiornamenti ha risposto: "Stiamo scrivendo la sceneggiatura. Sta andando bene! Immaginate di vedere un sequel fatto da Verhoeven".

Incrociamo le dita e aspettiamo dunque di vedere questo sequel, dopo il mediocre reboot con Joel Kinnaman, che ha lasciato con l'amaro in bocca gli amanti del cult movie del 1987.

Script is being written. Going well! Imagine watching Verhoeven do a follow up film https://t.co/QDp5T7cf5L — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 29 giugno 2019