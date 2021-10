Robin Williams rivive in uno screen test dell'attore Jamie Costa che vorrebbe farne un film: il video è da pelle d'oca

News Cinema

L'imitatore americano Jamie Costa ha prodotto un breve video in cui interpreta Robin Williams per convincere Hollywood a fare un film biografico sul compianto attore.

Guardare questo video vi farà venire la pelle d'oca. Jamie Costa è un attore e imitatore americano di 31 anni noto più che altro sui social per aver girato una serie di cortometraggi e video più estemporanei in cui riproduce celebri personaggi del cinema, da Marty McFly a Han Solo, da Joker a Obi-Wan-Kenobi che ha interpretato in un breve film fan made. Le sue imitazioni sono davvero impressionanti. Nel video più in basso potete vederlo con il make-up di Joker in cui imita il Joker della versione animata e a seguire George W. Bush, Matthew McConaughey, Robert Downey Jr, Johnny Depp, Owen Wilson, Christian Bale e Ian McKellen.

Per quanto riguarda Robin Williams, invece, Jamie Costa non solo ne imita la voce ma, oltre a riprodurne alla perfezione le movenze, gli somiglia anche fisicamente. Costa ha caricato sul suo canale YouTube uno screen test in cui interpreta il compianto attore in una scena di un ipotetico film biografico su di lui. La sequenza immagina Williams nella sala trucco della serie Mork & Mindy quando viene raggiunto dalla notizia della morte di John Belushi, deceduto nel 1982 in seguito a un'overdose durante un party all'hotel Chateau Marmont in cui fino qualche ora prima era presente anche Williams. L'intento di Costa è quello di trovare un finanziatore per produrre il film, dove aver ricevuto anche il benestare della famiglia di Robin Williams (che tragicamente si è tolto la vita nell'agosto del 2014).

Qui sotto il video in cui potete ammirare l'incredibile interpretazione e più in basso il sopracitato video del Joker con le varie imitazioni.