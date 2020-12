Robin Williams e la sua inaudita tenerezza con gli attori bambini di Jumanji

News Cinema

Bradley Pierce, che recitava in Jumanji, ricorda la generosità di Robin Williams con i colleghi bambini e un suo gesto che costò caro alla produzione.

Mentre Natale si avvicina, capita di pensare alle persone care che non ci sono più, compresi gli attori che hanno attraversato la nostra vita con i loro film. Fra questi c'è sicuramente Robin Williams, che ci ha lasciati sei anni fa. Se oggi parliamo di lui, è perché Bradley Pierce ha ricordato un suo gesto di estrema generosità sul set di Jumanji, il primo Jumanji, uscito nel 1995 e interpretato anche da Bonnie Hunt e Kirsten Dunst.

Durante un'intervista Pierce ha raccontato di una sacrosanta presa di posizione di Williams contro il regista Joe Johnston e i produttori e a favore degli attori bambini. C’era una scena che bisognava assolutamente finire di girare, anche se il turno di lavoro dei ragazzini, che avevano trascorso diverse ore a mollo, era terminato. Se fosse stata rimandata, la produzione avrebbe perso una cospicua somma di denaro, e così a nessuno era stato detto di andarsi a riposare. Robin Williams, vedendo i suoi piccoli colleghi esausti, si oppose.

Ecco l'episodio come lo ha narrato Bradley Pierce: "Robin ebbe sentore di certi discorsi e così prese da parte il regista e i produttori e disse: No, non lavoreremo più del dovuto. Adesso farete uscire tutti dalla piscina e torneremo la settimana prossima. Considerata la quantità di dollari extra che ciò avrebbe comportato, nessun altro avrebbe potuto prendere una tale posizione. Oltre ad essere affettuoso, generoso e gentile, Robin era anche molto protettivo verso ognuno di noi. Disse a tutti: per oggi abbiamo finito. E’ ora di andare a casa".

La ribellione di Robin Williams, ha detto Pierce, costò alla produzione ben 100.000 dollari. Per fortuna l'attore all'epoca era già una star, e Johnson & Co. furono quindi costretti a incassare il colpo. Questa bella storia non ci meraviglia, vista la gentilezza dell'uomo che è stato Mork, Patch Adams, Peter Pan e il militare e speaker radiofonico Adrian Cronauer di Good Morning, Vietnam. Mamma mia quanto ci manca! Ecco il trailer di Jumanji.