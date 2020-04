Robin Williams e Kurt Russell nel film Tempi migliori: una commedia da riscoprire adesso gratuitamente

News Cinema

Disponibile gratuitamente su Youtube, la commedia del 1986 Tempi migliori con Robin Williams e Kurt Russell è una storia di vita, di speranza e di un'occasione per pareggiare un conto in sospeso.

I tempi migliori non sono soltanto quelli attendiamo noi in questo periodo di emergenza sanitaria. Tempi migliori è anche il titolo italiano di una commedia del 1986 con Robin Williams e Kurt Russell nel ruolo di protagonisti. È una storia che fa perno su una partita di football americano, l'occasione che uno dei personaggi ha per redimersi, ma sarebbe un errore pensare che si tratti di una commedia sportiva. Tempi migliori è un film sui rapporti umani, sulle seconde occasioni che quando si presentano è meglio non lasciarsi sfuggire. I "tempi migliori" non sono infatti quelli devono arrivare, sono quelli attuali in cui ci si gioca il tutto per tutto, quando la speranza prende forma e diventa un pezzo di vita da raccontare. Se poi si riescono anche a rimettere a posto in conti sospesi del passato, bè, tanto meglio.

La trama di Tempi migliori

Sono quattordici anni che Jack (Robin Williams) ha un peso sulla coscienza. È funzionario nella banca di proprietà del suocero, ma è ancora angosciato dalla sconfitta da lui causata alla squadra di football americano della sua città Taft, California, giocando contro quella di Bakersfield. Per rimuovere quella fissazione e anche per ridare un po' di tono a Taft, piombata da tempo nell'inerzia, Jack pensa non vi sia che un modo: ripetere quella partita maledetta. Cerca di convincere il suo amico Reno (Kurt Russell), anni prima campione riconosciuto, a rimettere insieme quell'amata squadra. Elly, moglie di Jack, e Gigi, moglie di Reno, già entrambe decise a divorziare per dissapori vari, finiscono con il tifare apertamente per i coniugi, di cui in realtà sono più che innamorate e ricambiate sinceramente.

Qui sotto il film completo Tempi migliori, diretto da Roger Spottiswoode.