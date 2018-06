Robin Williams: Come Inside My Mind, il trailer del commovente documentario HBO

Pensiamo che succeda a molti, quello che succede a noi quando pensiamo all'enorme umanità, allo straordinario talento e alla travolgente simpatia di Robin Williams: fa molto male, un dolore sordo ci prende alla bocca dello stomaco. Non riusciamo ancora a far pace con l'idea di averlo perso per sempre e col modo con cui, devastato dalla malattia, ha lasciato questo mondo. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo dal vivo tre volte, e ogni volta è stato uno spettacolo unico. Era impossibile non amarlo.

E' da poco uscita in America la sua bellissima, definitiva biografia. "Robin", scritta da Dave Itzkoff, e adesso HBO sta per mettere in onda, il 16 luglio, un documentario a lui dedicato e intitolato: Robin Williams: Come Inside My Mind.

Diretto da Marina Zenovich, il film presenta tantissimi contributi di amici e colleghi come Steve Martin, Billy Crystal, Lewis Black, Pam Dawber (la Mindy di Mork e Mindy), Whoopi Goldberg, Eric Idle e David Letterman, oltre naturalmente a quelli dei figli e dei suoi più stretti famigliari.

Questo è il trailer originale del film: se mai riusciremo a vederlo, sappiamo già che dovremo tenerci stretto il fazzoletto.

Questa la sinossi ufficiale:

Robin Williams: Come Into My Mind, un divertente, intimo e straziante ritratto di uno dei comici più amati e originali al mondo, ci conduce attraverso la sua straordinaria vita e carriera e rivela cosa lo spinse a dare voce ai personaggi che aveva in testa. Narrato in larga parte dallo stesso Robin, con moltissimo materiale mai visto prima, e col contributo di approfondite interviste con coloro che lo conobbero e lo amarono.