Robin Williams ci lasciava 6 anni fa: la figlia Zelda spiega perché non sarà sui social l'11 agosto

News Cinema

Oggi 11 agosto ricorre il triste anniversario della morte di Robin Williams. Zelda Williams, amatissima figlia, ha pubblicato ieri un post su Twitter per spiegare perché oggi sarà assente dai social.

L'anniversario della morte di una persona cara è sempre un momento molto doloroso: oggi, 11 agosto 2020, sono 6 anni che Robin Williams, gravemente malato, ha deciso di lasciarci e dopo averci regalato tante risate, ci ha provocato un grande dolore. Tanto più forte per l'amatissima figlia Zelda, molto attiva sui social (dove si presenta come "leggenda dei videogame, entusiasta degli axolotl e potente antagonista femminile"), che ieri ha postato il seguente toccante messaggio, spiegando perché oggi non sarebbe stata presente. Ve lo traduciamo, specificando che la parte finale riguarda degli indirizzi a cui chiedere aiuto in caso di depressione o altri problemi.

Domani è l'anniversario della morte di papà. Come sempre, io non sarò qui.

È già difficile per me nelle giornate buone e normali rimanere la persona che ci si aspetta che accetti cortesemente il bisogno del mondo di condividere i suoi ricordi di lui ed esprimere le condoglianze per la sua scomparsa. Come ho detto in passato, mentre sono sempre toccata dal vostro infinito e continuo amore per lui, a giorni mi sembra quasi di essere un memoriale sul ciglio della strada - un posto, non una persona - dove le persone passano guidando, lasciano il loro affetto e poi proseguono nella loro vita, confortate dal fatto di aver testimoniato il loro amore per lui.

Ma, a volte, questo mi fa sentire sepolta sotto un cumulo di ricordi altrui, invece che miei. Dopo tutto, anche le rose a vagonate pesano una tonnellata.

Domani, è semplicemente troppo.

Invece di me, se vi sentite in crisi e cercate questa pagina sperando di sentirlo in qualche modo vicino, per favore usate una delle seguenti risorse se scoprite di averne bisogno.

Per chiunque là fuori abbia bisogno di sentirlo, per favore usate questo come cartello stradale nel deserto.

Allungate le braccia. Cercate aiuto. Continuate a lottare.