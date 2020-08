Robin's Wish: il trailer del documentario sugli ultimi giorni di Robin Williams

News Cinema

A sei anni dalla morte del grande attore americano, un documentario rivela la verità sui suoi ultimi mesi di vita, sulla lotta contro una malattia neurodegenerativa e sulla sua morte. Robin's Wish debutterà in VOD negli Stati Uniti il 1° settembre.

A sei anni dalla morte di uno degli attori più amati e acclamati della sua generazione, Robin Williams, sta per debuttare in VOD negli Stati Uniti, il prossimo 1° settembre, un film documentario che ne racconta la verità (ufficiale, visto che il film ha il pieno supporto da parte della vedova di Williams, Susan Schneider Williams), riguardo gli ultimi mesi di vita e la morte, spazzando il campo da una serie di illazioni che hanno circondato il suo suicidio e che tiravano in ballo problemi psicologici, abusi di sostanze o questioni relative ai suoi rapporti privati.

Diretto da Tylor Norwood, il film di chiama Robin's Wish, e rivela che negli ultimi periodi della sua vita Williams ha lottato contro una malattia neurodegenerativa nota come demenza a corpi di Lewy.

Questa è una dichiarazione ufficiale di Susan Schneider Williams su Robin's Wish:

Nel corso dell'ultimo anno della sua vita, Robin ha dovuto confrontarsi con ansia, paranoia, insonnia, spaventose allucinazioni e montagne russe di speranza e disperazione. Con l'equipe medica che ci seguiva abbiamo analizzato questa spietata parata di sintomi, ma senza capire molto. Solo dopo la sua morte, con l'autopsia, abbiamo scoperto quale fosse l'origine del suo terrore: soffriva di una grave forma di demenza a corpi di Lewy. Si è trattato di uno dei casi peggiori che i professionisti medici si sono dovuti rapportare. Armata del nome di una malattia al cervello che non avevo mai sentito nominare, sono partita per una missione che me la facesse comprendere, e questo mi ha condotto su un imprevisto percorso di appoggio. Con l'inestimabile aiuto di esperti medici, ho compreso finalmente cosa Robin ed io abbiamo dovuto affrontare: la nostra esperienza era coerente con i dati scientifici. E quello che ho scoperto strada facendo è stato più grande di me, e di Robin. Tutta la storia è stata rivelata durante la realizzazione di questo film, che contiene la verità che Robin e io abbiamo cercato a lungo. La storia di Robin's Wish è la storia di Robin, è la nostra storia, e in un certo senso è una storia universale: tutti comprendiamo cosa significhe andare in cerca di risposte, fare i conti con amore e dolore e con il potere di guarigione che ci spinge ad andare avanti.

Leggi anche Il papà migliore del mondo: il film dimenticato con Robin Williams, una commedia nera dove si ride a denti stretti

Robin's Wish: il trailer del documentario