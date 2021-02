Robin Hood: I migliori film in streaming con protagonista l'eroe di Sherwood

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque film in streaming sulla leggenda dell'eroe in calzamaglia che ruba ai ricchi per donare ai poveri.

Il leggendario fuorilegge che vive nella foresta di Sherwood e ruba ai ricchi per donare ai poveri è una delle figure più amate dell’immaginario contemporaneo, ed è stato portato sul grande schermo in svariate occasioni. Fin dagli anni ‘30 Robin Hood è stato interpretato da attori di primissimo piano in produzioni spesso diverse tra loro. I cinque film in streaming che abbiamo scelto rappresentano infatti trasposizioni piuttosto personali della vicenda di Robin Hood e dei suoi compagni di scorribande. Il comune denominatore di queste opere rimane però la volontà di proporre al pubblico uno spettacolo capace di intrattenere nel rispetto di un personaggio talmente amato da tutti. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming su Robin Hood

La leggenda di Robin Hood

Disney’s Robin Hood

Robin e Marian

Robin Hood principe dei ladri

Robin Hood

La leggenda di Robin Hood (1938)

Il classico diretto da Michael Curtiz - quello di Casablanca, tanto per intenderci… - davvero non ha età: la presenza scenica di Errol Flynn accompagnata dalla bravura di Olivia de Havilland riescono ancora oggi a intrattenere lo spettatore. La leggenda di Robin Hood è un grande spettacolo hollywoodiano nel senso migliore del termine, il che molto spesso significa classico. Costumi, scenografie (premiate con l’Oscar) e fotografia impreziosiscono una produzione sontuosa e ariosa come il meglio della Hollywood del periodo sapeva fare. Un classico da rivedere ogni volta con enorme piacere. Disponibile su Chili.

Disney’s Robin Hood (1973)

Il classico d’animazione realizzato dalla Walt Disney mantiene un’atmosfera malinconica ed elegante che appartiene soltanto a questo Robin Hood, sconosciuta del tutto o quasi agli altri film della leggendaria casa di produzione. Il lungometraggio d'animazione risente probabilmente del periodo in cui è stato realizzato, un momento di enorme cambiamento nella società americana e non solo. Un film unico, a cui ci si affeziona fin dalla primissima scena. Un cult-movie davvero per tutti. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video, Disney +.

Robin e Marian (1976)

La versione più romantica e malinconica realizzata su Robin Hood vede due miti come Sean Connery e Audrey Hepburn regalarci un nuovo sguardo rivolto all’amore tra Robin e Marian. Diretto da un Richard Lester capace di tirar fuori il meglio dagli attori - non dimentichiamo altri grandi nomi come Ian Holm, Robert Shaw e Richard Harris - questo melodramma romanticissimo rappresenta un approccio originale alla leggenda di Robin Hood, gentilmente struggente ed efficacissimo. Quanto avremmo voluto vedere ancora una volta Sean e Audrey sul grande schermo! Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Robin Hood principe dei ladri (1991)

Il film diretto da Kevin Reynolds è forse il più superficiale e diretto al puro intrattenimento dei cinque scelti, ma ancora oggi diverte probabilmente anche più degli altri. Perché Kevin Costner nei panni dell’eroe in calzamaglia ha fascino e presenza scenica da vendere, perché Morgan Freeman è una spalla degnissima, perché Alan Rickman come “villain” rimane impareggiabile. Robin Hood principe dei ladri all’epoca venne stroncato ma sbancò i botteghini di tutto il mondo. Oggi a rivederlo un po’ intenerisce, ma allo stesso modo intrattiene in maniera fresca e agilissima. Da gustare come sempre. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion.

Robin Hood (2010)

Anche quando Ridley Scott lavora su commissione, soprattutto quando si tratta di grande spettacolo sa sempre come produrre cinema di rilievo. E questo Robin Hood non fa assolutamente eccezione: inteso come una origin story che fonde Crociate, ribellione, battaglie sanguinose e messa in scena d’epoca perfetta. E poi c’è sempre Russell Crowe che il suo lo fa, con accanto una Cate Blanchett combattiva come mai ma sempre ugualmente affascinante. Un film da rivalutare, molto potente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Se volete una versione più leggera del mito di Robin Hood c’è poi il genio di Mel Brooks, che a metà anni ‘90 ha realizzato Robin Hood - Un uomo in calzamaglia: non uno dei suoi film migliori probabilmente, ma pur sempre un film di Brooks, il che significa divertimento assicurato. L’ultima versione è invece quella hi-tech Robin Hood - La ribellione, con Taron Egerton e Jamie Foxx. Si lascia vedere.