Robert Zemeckis in trattative per un Pinocchio live action

Non saranno, pare, solo il nuovo film di Matteo Garrone e quello animato di Del Toro a riportare in vita il burattino di Collodi.

A distanza di 136 anni dalla loro pubblicazione, "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, continuano ad affascinare e ad attirare l'interesse di registi di ogni paese. Sembra che, prima o poi, molti provino il desiderio di cimentarsi con questa rischiosa trasposizione. Mentre aspettiamo il 19 dicembre per vedere il Pinocchio di Matteo Garrone, e ci vorrà un po' più di tempo per la versione animata in stop motion di Guillermo Del Toro, Robert Zemeckis si è aggiunto alla lista dei registi che vorrebbero cimentarsi nell'impresa.

Variety riporta infatti per primo la notizia che il regista è nella prima fase delle trattative per dirigere un Pinocchio in live action, su sceneggiatura di Chris Weitz, anche produttore assieme ad Andrew Milano.

Inizialmente deputato a dirigerlo era il regista di Paddington, Paul King, che aveva lasciato il progetto per motivi non noti all'inizio dell'anno. Al momento Zemeckis è alle prese con un altro adattamento letterario/remake, ovvero "Le streghe" di Roald Dahl, che si trova in post-produzione.