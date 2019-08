Robert Rodriguez dirige We Can Be Heroes, nuovo film di supereroi prodotto da Netflix

News Cinema

Nel cast Priyanka Chopra, Christian Slater, Boyd Holbrook, Sung Kang e Pedro Pascal.

Una quarantina di anni fa qualcuno cantava "we can be heroes just for one day" (non serve dirvi chi, vero?). Tra non molto tempo andando a digitare su Google la frase We Can Be Heroes appariranno anche informazioni sul nuovo film di Robert Rodriguez. Il regista del recente Alita: Angelo della Battaglia riprende in mano una formula che aveva già sperimentato con la divertente quadrilogia di Spy Kids per realizzare un fantasy nuovo di zecca per il pubblico più giovane. La storia prevede infatti che i figli dei più potenti supereroi del pianeta debbano trovare un modo per collaborare insieme quando i loro genitori vengono rapiti da invasori alieni. Il compito dei ragazzi sarà quello di liberarli oltre che, presumibilmente, di salvare la Terra. Gli attori sono già stati scritturati: Priyanka Chopra (la star della serie Quantico) sarà nel cast insieme a Christian Slater, Boyd Holbrook, Sung Kang e Pedro Pascal.

We Can Be Heroes è attualmente in lavorazione, è prodotto da Netflix e verrà dunque distribuito sulla piattaforma del servizio di contenuti in streaming.