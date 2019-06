Robert Pattinson sarebbe un perfetto James Bond, secondo Danny Boyle

Danny Boyle è un grande fan di Robert Pattinson e ha le idee chiare su chi dovrebbe essere il sostituto di Daniel Craig, ormai stanco di indossare lo smoking di James Bond. Il problema è che non è più coinvolto nella saga britannica, dopo che ha abbandonato la produzione di Bond 25 per “differenze creative” con gli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

“È stata una situazione così bizzarra”, ha dichiarato Boyle al Guardian. “Stavo seduto pensando, ‘o mio Dio, dovrebbero scegliere lui', come prossimo Bond”. Riflessioni che lo hanno catturato mentre vedeva High Life di Claire Denis e soprattutto la performance del protagonista, Robert Pattinson. “Non è troppo giovane, sulla trentina, come Connery quando iniziò. È pronto.

C’è però un particolare, non di poco conto, che rende ormai remota la possibilità che l’ex vampiro luccicante possa indossare i panni dell’agente segreto al servizio di sua maestà. Ha infatti appena firmato per interpretare Bruce Wayne nel prossimo “The Batman” di Matt Revees, per almeno due film. Sarà impegnato, oltretutto, nel prossimo thriller di Christopher Nolan, Tenet.

Come potrebbe essere credibile in un altro ruolo iconico di un’altrettanto iconica saga? Rimarrà probabilmente solo una suggestione, quella di Pattinson come Bond. Questione di tempi, come spesso accade, non solo nel cinema. Fosse arrivato per il film dopo, Danny Boyle, trovandosi a meraviglia con la produzione, la storia della saga di James Bond sarebbe potuta andare diversamente.