Robert Pattinson sarà Batman, è ufficiale!

Il 16 maggio scorso era stata Variety ad anticipare la notizia che Robert Pattinson era in trattative per la parte del protagonista in The Batman, il film di Matt Reeves, la cui uscita è prevista per il 25 giugno del 2021.

Ed è sempre Variety a riportare la notizia che proprio oggi Pattinson ha firmato l'accordo con la Warner Bros. La notizia è stata confermata ufficialmente dallo studio.

La preproduzione del film, che Reeves, regista degli ultimi due film della saga del Pianeta delle Scimmie, ha "ereditato" due anni fa da Ben Affleck dovrebbe iniziare questa estate.

Prima di The Batman, vedremo Pattinson in Tenet, l'attesissimo nuovo film di Christopher Nolan, in uscita tra poco più di un anno. Nel frattempo è stato tra gli interpreti di The Lighthouse di Robert Eggers, presentato in anteprima al recente Festival di Cannes, The King di David Michôd e Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra, accanto a Johnny Depp, Mark Rylance e Greta Scacchi.