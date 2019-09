Robert Pattinson parla di Batman, del disappunto dei fan e dei suoi glutei strizzati per entrare nel costume

News Cinema

L'attore era terrorizzato che i commenti negativi dei fan avrebbero potuto nuocergli.

"Quando è trapelato il mio nome" nella ristretta lista di attori che avrebbero potuto essere il nuovo Batman, "ero incazzato nero, tutti lo eravamo, io e il mio team pensavamo che sarebbe andato tutto a rotoli". Robert Pattinson racconta in una recente intervista con il magazine Variety, il suo punto di vista sul casting che ha legato il suo nome a quello del Cavaliere Oscuro. "In quel momento ero seduto vicino a Christopher McQuarrie", l'autore e regista degli ultimi due Mission: Impossible, "che non avevo mai incontrato prima e l'unica cosa che vedeva era me che continuavo a cercare me stesso su Google". McQuarrie poteva comprendere benissimo la preoccupazione dell'attore di fronte al crescente disappunto dei fan di Batman nel venire a sapere che avrebbe potuto essere lui il nuovo uomo pipistrello. Come avrebbero reagito i produttori alla Warner Bros? Alla fine tutto è andato per il meglio e il ruolo se l'è assicurato Pattinson. Quando c'è stato l'annuncio ufficiale, "sinceramente ho letto meno acidità nei miei confronti di quanto aspettassi" e comunque "è molto più divertente per me che sono un outsider, perché non ci sono aspettative".

Robert Pattinson ha anche dichiarato di aver incontrato i boss della Marvel in passato (come avrà probabilmente fatto mezza Hollywood) per capire se potessero esserci collaborazioni in vista, ma alla fine nulla si è concretizzato. Perché Batman sì, allora? Perché Batman è diverso, "è un ruolo molto interessante, credo perché in fin dei conti non abbia superpoteri". All'ultimo step del casting con Nicholas Hoult, prima di essere scelto, Pattinson ha provato il costume e ne ha confermato l'impatto suggestivo. "Che effetto trasformante!" ha detto l'attore quando vi è visto allo specchio vestito da Batman, "ti senti immediatamente più potente ed è stupefacente che sia qualcosa in cui entrare è molto difficile" a livello pratico, "e che ci sia un rituale particolarmente umiliante in cui cinque persone intorno a tentano di infilarti cose addosso. E quando hanno finito ti senti forte sì, ti senti un duro, anche se qualcuno ha dovuto comprimerti le chiappe per vestirti". The Batman, con la regia di Matt Reeves, arriverà al cinema il 21 giugno 2021.