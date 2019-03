Robert Pattinson nel nuovo film di Christopher Nolan?

E' di ieri la notizia che uno dei protagonisti principali del nuovo film di Christopher Nolan sarà il John David Washington di BlacKkKlansman.

Secondo quanto riporta oggi Collider, un altro nome sta per aggiungersi al cast del misterioso film, ancora senza titolo, la cui uscita è prevista per il luglio del 2020. Il nome in questione è quello di Robert Pattinson. Così come per Washington, al momento non ci sono notizie su quale ruolo avrà Pattinson. Sarebbe strano il contrario, visto che del film al momento non si conosce praticamente nulla. L'unico indizio fornito qualche tempo fa è che si tratterà di una storia a metà strada tra l'Intrigo Internazionale di Hitchcock e l'Inception dello stesso Nolan. C'è chi ha ipotizzato che il nuovo film possa addirittura essere un sequel di quest'ultimo.

Sempre da Collider giunge la notizia che il casting del "film evento" di Nolan è solo all'inizio e che al momento il regista sarebbe alla ricerca di due protagonisti più anziani, un uomo e una donna.