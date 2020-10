Robert Pattinson in The Batman: nuove foto dal set!

E dopo la diffusione delle foto dal set di The Batman di Matt Reeves, di un irriconoscibile Colin Farrell trasformato in uno degli arcinemici del Cavaliere oscuro, Oswald Cobblepot, meglio noto come il Pinguino, stavolta ne arrivano altre che mostrano in azione il protagonista in persona, un intenso Robert Pattinson.

A pubblicarle su Twitter è il sito DR Movie News, che accompagna gli scatti con la didascalia: "Come ha detto Matt Reeves, questo è un Bruce Wayne concentrato sulla sua missione, ma tuttavia non è ancora convinto di operare un cambiamento abbastanza grande. E questo si vede nella performance di Pattinson. Non vediamo l'ora di saperne di più!".

Dopo le interruzioni dovute al covid, le riprese di The Batman, la cui uscita è prevista per il 2022, sono ricominciate a Liverpool e speriamo possano andare avanti e concludersi nella totale sicurezza di cast e troupe. Per ora, ci godiamo questi scatti rubati sul set.

New set photos of Robert Pattinson on the set of 'The Batman'...



As Matt Reeves said, this is a Bruce Wayne who is focus on his mission, but still, doesn't feel like he's making a big enough change yet. And that shows through Pattinson's performance.

We can't wait for more! pic.twitter.com/Bu6ymk7Bm3