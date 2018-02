Robert Pattinson entra nel cast dell'horror The Lighthouse, diretto da Robert Eggers

Se stavate cercando la conferma che Robert Pattinson dopo la saga di Twilight si è costruito una carriera nel cinema d'autore più che rispettabile, eccovi servito il suo prossimo progetto. L'attore sarà tra i protagonisti di The Lighthouse, il nuovo horror di quel Robert Eggers che nel 2016 ha realizzato uno dei migliori film di genere degli ultimi anni, The Witch con Anya Taylor-Joy. Le riprese del film inizieranno questa primavera. Nel cast è già stato confermato come co-protagonista il grande Willem Dafoe, candidato all'Oscar quest'anno per The Florida Project.

Sceneggiata dallo stesso regista insieme a Max Eggers, la storia di The Lighthouse dovrebbe raccontare alcune delle leggende più spaventose che ruotano intorno al mare e ai fari desolati. Per la distribuzione americana la produzione ha trovato un accordo con la A24, società che sta emergendo prepotentemente nel panorama statunitense e che aveva già portato in sala The Witch. Tanto per fare alcuni esempi, la A24 in questi anni ha distribuito film di fattura come Moonlight, Ex-Machina, Room.

Dicevamo di Pattinson e delle sue scelte più che convincenti: scrollatosi di dosso i panni di "bello senz'anima" che il vampiro romantico di Twilight gli aveva appioppato, l'attore ha girato una serie di film magari non di enorme successo ma a nostro avviso di grande valore artistico. Tra questi vogliamo ricordare The Rover di David Michod, Cosmopolis e Maps of the Stars di David Cronenberg, Città perduta di James Gray. Bastano per avvalorare la nostra tesi?

Tra i prossimi progetti di Robert Eggers potrebbe esserci anche un remake del classico Nosferatu.