Robert Patrick contro Liam Neeson nel thriller Honest Thief

Rimarrà scolpito nell'immaginario collettivo come l'asettico quanto letale T-1000 di Terminator 2, ma Robert Patrick negli anni successivi, pur non raggiungendo mai la fama di protagonista, si è rivelato un solido comprimario utilizzato piuttosto spesso a Hollywood e zone limitrofe. Sarà questa volta un agente dell'FBI corrotto nel thriller Honest Thief, interpretato da Liam Neeson e Kate Walsh. Di recente Patrick ha partecipato, concentrandoci sui lavori più probabilmente distribuiti da queste parti, a The Poison Rose con John Travolta e al corale The Laundromat di Steven Soderbergh.

Nella storia del film diretto da Mark Williams, più noto come il cocreatore della serie tv Ozark con Jason Bateman, Liam Neeson interpreta il rapinatore di banche Tom Carter. Stanco ormai di essere sempre braccato, innamoratosi dell'impiegata del deposito (Kate Walsh) dove ha nascosto 7 milioni di dollari di bottino, Tom vorrebbe costituirsi, ma se la vedrà con il suddetto agente corrotto, al quale è stato passato purtroppo il suo caso...

Kate Walsh è stata di recente Olivia Baker, la madre della suicida Hannah Baker nell'acclamata serie Tredici, però ha già recitato con Neeson in The Silent Man.