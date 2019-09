Robert Downey Jr.: un Oscar per Avengers Endgame? I registi pensano sia il caso.

News Cinema

L'Academy si era già aperta ai cinecomic l'anno scorso, ma c'è la forte concorrenza di Joaquin Phoenix alias Joker...

Robert Downey Jr. potrebbe essere in corsa per un Oscar come miglior attore protagonista in Avengers: Endgame? Secondo i registi del film Joe e Anthony Russo sarebbe anche ora. L'Academy già da qualche tempo ha iniziato ad accogliere i cinecomic tra i premi più prestigiosi: ricordiamo la nomination per la migliore sceneggiatura a Logan e quella per il miglior film a Black Panther. Discutendone con The Daily Beast, gli autori hanno commentato così la situazione.

"Non pensiamo si sia mai vista nella storia del cinema una reazione condivisa come quella per Robert Downey in quel film. C'era gente che rantolava di disperazione nei cinema, in iperventilazione. Insomma, è una performance profonda, quando riesci a toccare il mondo intero a quel livello. Non abbiamo mai visto niente del genere, e se quella non si merita un Oscar, non so che cosa se lo meriterebbe. [...] Diciamo questo: c'è un certo distacco tra l'Academy e le reazioni del grande pubblico. E' cominciato una ventina d'anni fa: se torni indietro e vedi gli Oscar sino a quel momento, erano sincronizzati con le reazioni del grande pubblico."