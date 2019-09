Robert Downey Jr. sarà Tony Stark ancora una volta in Black Widow

News Cinema

Lo dice un giornalista dell'influente sito Deadline.

Avete visto Avengers: Endgame? Dovreste averlo visto, tutti, più di una volta, altrimenti non si spiega come sia diventato il film con il più alto incasso mondiale di sempre. E, comunque, nel caso abbiate un lontano cugino dedito alla pastorizia in una remota località di provincia al quale sia sfuggito il film, potete sempre regargli una copia di Avengers Endgame in Blu-ray Ultra HD 4K. Insomma, voi che l'avete visto, avrete ancora ben impressa nella memoria l'ultima immagine di Tony Stark, quella che ha segnato l'uscita di Robert Downey Jr. dal Marvel Cinematic Universe. E sappiamo tutti cosa abbia rappresentato l'attore fin dal primo Iron Man nel 2008, l'inizio della corposa saga di supereroi Marvel, e il peso che la sua figura abbia avuto nel ruolo di carismatico billionaire sbruffone con un cuore artificiale pulsante. A quanto pare, quell'ultima immagine di Tony Stark in Endgame non sarà l'ultima.

In un articolo apparso su Deadline, il giornalista Geoff Boucher rivela che Robert Downey Jr. tornerà ad essere Stark in Black Widow. Stranamente questa notizia bomba trova spazio soltanto in una parentesi, come se fosse un'informazione di contorno nell'articolo che parla dei Saturn Awards (Avengers: Endgame ne ha vinti sei). Come sappiamo, Black Widow è il film prequel sulla storia dell'Avenger interpretata da Scarlett Johansson apparsa per la prima volta in Iron Man 2 e uscirà in sala nel maggio del 2020. Il film sarà il primo della Phase 4 del Marvel Cinematic Universe e dovrebbe essere soltanto una storia a sé sulle origini di Natasha Romanoff e del programma sovietico Black Widow degli anni 80, volto a creare delle super agenti assassine. Se l'apparizione di Tony Stark fosse confermata, probabilmente lo vedremmo in un cameo, ringiovanito e molto prima della nascita di Iron Man.