Robert Downey Jr. sarà il protagonista di The voyage of Doctor Dolittle, diretto da Stephen Gaghan

La Universal si è ufficialmente assicurata Robert Downey Jr. come protagonista del prossimo The Voyage of the Doctor Dolittle, che sarà scritto e diretto da Stephen Gaghan (Syriana, Gold).

Nato dalla serie di libri pubblicati da Hugh Loftis a partire dagli scorsi anni '20, Il Dottor Dolittle è un fisico capace di parlare agli animali. In precedenza una prima stesura del copione era stata scritta da Tom Sheperd. Il materiale di Loftis era già stato usato per la prima volta per un musical arrivato sul grande schermo nel 1967 con Rex Harrison come interprete principale. Poi è toccato adoperarlo anche a Eddie Murphy, che ne ha tirato fuori un grosso successo commerciale nel 1998, facendolo seguire tre anni dopo da Il dottor Dolittle 2.

A quanto pare la Universal avrebbe ottenuto i diritti di sfruttamento del materiale letterario solo la scorsa settimana, dopo aver vinto una causa legale piuttosto lunga. Tra i produttori di The Voyage of the Doctor Dolittle figura anche Susan Downey, moglie di Robert.

Ricordiamo che l'attore tornerà nelle vesti di Tony Stark/Iron Man sia nell'imminente Spider-Man: Homecoming che nel successivo Avengers: Infinity War.