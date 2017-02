Robert Downey Jr. sarà diretto da Richard Linklater in un film sul finto medico John R, Brinkley

Due anni fa il suo Boyhood era candidato a 4 Academy Awards, poi c'è stato Tutti vogliono qualcosa e ora Richard Linklater dirigerà un film interpretato e coprodotto da mr. Iron Man in persona, Robert Downey Jr.

Nel film, ancora senza titolo che racconta una storia vera ed è tratto - succede anche questo - dal podcast della serie Reply All di Gimlet Media "Man of the People" - Downey Jr. sarà il dottor John R. Brinkley, un finto medico senza scrupoli, divenuto famoso a suon di imbrogli, falsa medicina, populismo e trasmissioni radio. A smascherarlo, dopo 10 anni di caccia accanita, fu un vero medico, il dottor Morris Fishbein, redattore del periodico dell'American Medical Association.

La storia si svolge dopo la Prima Guerra Mondiale (Brinkley è morto nel 1942) e curiosamente una parte ci riguarda, visto che, in cerca di ulteriori fortune, il finto medico venne in Italia nel 1925, dove l'Università di Pavia gli conferì una laurea ad honorem, revocata da Benito Mussolini in seguito alle proteste da parte americana.

Un ruolo insomma perfetto per Robert Downey Jr., che gli permetterà di utilizzare al meglio le sue doti istrioniche. Non sarà comunque questa la prossima regia di Linklater, ma il film Amazon, Last Flag Flying, con Bryan Cranston e Steve Carrell. Il regista è anche impegnato a dirigere un altro film per la Annapurna, un adattamento del romanzo "Where'd You Go, Bernadette" di Maria Semple.