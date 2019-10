Robert Downey Jr risponde a Scorsese: “Non ha senso quello che dice”

News Cinema

Iron Man in persona si chiama fuori dalla corsa come miglior attore e risponde deciso, ma senza infierire, ai commenti di Scorsese sulla Marvel.

I cinecomic sono sempre più accolti in società, nell’élite del cinema di qualità, quello che decide a chi assegnare gli Oscar. Certo, ci sono degli ostacoli sul cammino della piena accettazione come cinema a tutto tondo, vedi il commento di Scorsese, ma risultati come il leone d’oro vinto da Joker sono chiari. Tanto che ormai, dopo la vera (e forse eccessiva) adorazione americana per Black Panther, quest’anno la Diney, proprietaria di Marvel, ha previsto una vera campagna per la stagione dei premi per più di un suo film. In cima, come è ovvio, c’è Avengers: Endgame, che dall’alto del suo risultato trionfale al botteghino sembra possa tranquillamente ambire a un posto nella categoria miglior film, ormai in versione allargata, potenzialmente, fino a dieci titoli.

Oltre a quella ci sono naturalmente le categorie tecniche, dagli effetti speciali al suono, in cui le possibilità di vittoria sono concrete. Niente campagna, però, per il miglior attore, mentre in molti speravano in una possibilità per l’emozionante performance di Robert Downey Jr. È stato proprio quest’ultimo, in una recente intervista radiofonica a Howard Stern, a spiegare di aver sentito in molti parlare di una sua possibile nomination, ma è stato lui stesso a chiamarsi fuori.

Non sono mancate, però, delle parole riguardo al commento di Martin Scorsese, che ha paragonato i film della Marvel ai parchi a tema, aggiungendo, lapidario, come per lui non siano cinema. “È la sua opinione, ma sono mostrati nelle sale. Apprezzo la sua opinione perché c’è sempre bisogno di tutte le possibili prospettive da cui vedere le cose, in modo da poter poi andare avanti. Non ha senso, però, dire che i film Marvel non siano cinema”.

Risposta scontata, e diplomatico approccio per Downey Jr.