Robert Downey jr. piange l'amico che lo sostenne nella risalita, Jimmy Rich

Su Instagram Robert Downey Jr. ha pianto la morte del suo assistente Jimmy Rich, deceduto in un incidente a 52 anni: a quanto pare un amico vero, corresponsabile della ripresa dell'attore dopo un momento difficile.

Robert Downey Jr. ha condiviso con i fan una triste notizia, l'improvvisa morte in un incidente stradale del cinquantaduenne Jimmy Rich, suo assistente personale da una vita. S'intuisce che si sia trattatto di una persona speciale, perché nel messaggio Downey Jr. lo ringrazia anche per essergli stato di sostegno nella sua ripresa nell'ultima quindicina d'anni, a partire dal 2003: alla sua seconda esplosione con Iron Man nel 2008, l'attore usciva infatti da un periodo difficilissimo, tra droghe e problemi con la legge. Ma che Rich fosse una presenza non anonima lo si intuisce anche dall'eco del cordoglio arrivato dai colleghi, che avevano imparato a conoscerlo sui set dei film del Marvel Cinematic Universe: Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Pratt e Josh Brolin.

Ecco il testo integrale del saluto di Robert Downey Jr. a Jimmy Rich:

Questa non è una notizia.

È una tragedia terribile e sconvolgente.

Jimmy Rich è stato coinvolto in un fatale incidente stradale alle 20 di ieri sera. Era un fratello, il mio braccio destro, uno zio per i nostri bambini e amato da tutti quelli che avevano sperimentato il suo carattere singolare e il suo umorismo... i nostri pensieri vanno ai suoi parenti, agli amici, ai colleghi e a tutti i fan che lo conoscevano come l'uomo che ha sostenuto ogni passo del mio recupero, della mia vita e della mia carriera.

Ancora, le mie condoglianze alla sua bellissima famiglia, e all'eredità di speranza e redenzione che la sua vita continuerà a rappresentare.

La pace sia con te.