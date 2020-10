Robert Downey Jr. pensa a uno Sherlock-verse

News Cinema

Robert Downey Jr., autore e produttore di due film su Sherlock Holmes, ha in mente qualcosa anche per il terzo film e per una serie di spin-off collegati.

Se siete come noi ammiratori dei due film di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. diretti da Guy Ritchie, dopo i due già realizzati nel 2009 e nel 2011, saprete sicuramente che un terzo è in preparazione e che l'attore e produttore, data anche la perdurante popolarità del personaggio, non vede l'ora di rivestirne i panni ancora una volta. Non solo, ma ha anche in mente un'espansione dell'universo creato da Conan Doyle in altre forme e dimensioni.

Parlando al Fast Company Innovation Festival, Downey Jr, con la sua partner Susan Downey, ha parlato delle sue idee per dei possibili spin-off:

"A questo punto, pensiamo che non esista ancora un altro mystery-verse, e Conan Doyle per me è la voce definitiva in quel campo. Per me il senso di fare un terzo film sta nel poterlo espandere, con gemme di vera diversità, ad altre epoche e con diversi elementi".

Susan Downey ha aggiunto: "Credo che i dieci anni di esperienza e osservazioneche entrambi abbiamo avuto con la Marvel, vederli costruire e osservare tutte le possibilità, siano stati inestimabili, come una masterclass".

L'idea dell'espansione dell'universo di Sherlock, in modo simile a quanto fatto dalla Marvel, significa portarlo anche in tv e sui servizi streaming, non necessariamente solo al cinema. Al momento alla regia del terzo film è comunque ancora legato Dexter Fletcher, e la data d'uscita è ancora fissata al dicembre 2021, anche se soggetta a possibili spostamenti, dati i tempi grami. A noi sembra molto interessante l'idea di uno Sherlock-verse, voi che ne pensate?

https://www.comingsoon.it/film/sherlock-holmes-gioco-di-ombre/48366/video/?vid=7375