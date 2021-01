Robert Downey Jr. esaltato da Cherry con Tom Holland, le sue parole sulla storia vera

News Cinema

Robert Downey Jr. ha visto il drammatico Cherry con Tom Holland e lo raccomanda: il suo ex-protetto ormai è un attore di rilievo. Quali parole gli ha regalato?

Già da qualche giorno è in rete il trailer di Cherry con Tom Holland, nuova regia di Anthony & Joe Russo, i Re Mida del cinecomic dopo Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame: il film tuttavia è una drammatica e cruda vicenda, basata sua una storia vera, a quanto pare tanto riuscito che Robert Downey Jr., ospite di un video panel per amicizia con l'attore e gli autori, ha abbracciato la poetica del lungometraggio lodando tutti. Non c'è motivo di credere che menta, perché in effetti Bob non ha alcun rapporto produttivo col film. Ecco le sue parole.



Cherry: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Onestamente è uno di quei film che, Tom, ragazzi, ti trovi a riguardare anche dopo cinque anni, se lo passano ti piazzi lì. È il più grande complimento che possa fare a un pezzo di cinema, regge successive visioni. È una meditazione, l'avete infuso di tanti significati: è una crisi all'interno di una crisi all'interno di una crisi, e Dio benedica i nostri soldati per quello che devono affrontare.

Cherry, previsto in streaming su Apple TV+ per i primi di marzo (dopo un veloce passaggio in sala almeno negli States a fine febbraio), racconta la storia di un ex-medico militare che soffre di stress post-traumatico una volta tornato a casa: diventa tossicodipendente e decide di rapinare una banca quando è a corto di soldi. Per il ruolo Holland si è letteralmente massacrato, perdendo quasi 14 chili, recuperandoli poi in tempo per tornare sui set di Uncharted e Spider-Man 3, confermando una flessibilità attoriale già evidente nel recente altrettanto crudo Le strade del male.