Robert Downey Jr. e Matt Damon entrano nel cast del nuovo film di Christopher Nolan

Cillian Murphy verrà raggiunto sul set del prossimo film di Christopher Nolan da Matt Damon e Robert Downey Jr.

Dall'avere interesse per un progetto cinematografico al concedergli piena attenzione, è un'attimo. A prescindere dal fatto che ogni idea di Christopher Nolan generi una smisurata curiosità, questo nuovo film sullo scienziato americano J. Robert Oppenheimer sta diventando sempre più appetibile. Innanzitutto per la scelta dello sceneggiatore e regista di raccontare una storia su colui che è stato il direttore scientifico del cosiddetto Progetto Manhattan, il programma di ricerca e sviluppo in ambito militare che portò alla costruzione delle bombe atomiche. Poi per l'attore che avrà l'onere di interpretare Oppenheimer, ovvero Cillian Murphy. A seguire, per l'attrice che dovrà ricoprire il ruolo di sua moglie, Emily Blunt. Ed ora per i due nuovi nomi che faranno parte del progetto.

Arriva dai siti statunitensi la notizia che Matt Damon e Robert Downey Jr. sono entrati nel cast del film. Stando a quanto riportano alcune di queste testate, Damon interpreterà il capo dell'intero progetto, il Tenente Generale Leslie Groves, mentre Downey Jr. avrà il ruolo del finanziatore Lewis Strauss, presidente della Commissione per l'Energia Atomica. Il film di Christopher Nolan è stato descritto dalla Universal, che lo produce con un budget di 100 milioni di dollari, come "un thriller epico che catapulta il pubblico nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare".