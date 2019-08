Robert Downey Jr. e Jon Favreau ricevono il Disney Legends Award alla D23 Expo

News Cinema

Dodici i premiati quest'anno, tra loro anche James Earl Jones e Hans Zimmer.

La D23 Expo 2019 si è ufficialmente aperta questa mattina con il panel dedicato ai Disney Legends Awards, destinati a celebrità dell’entertainment che si sono distinte all’interno della compagnia. Tra i dodici premiato, oltre ad esempio a titani dell’informazione come Diane Sawyer e Robin Roberts, celebrità del mondo dello spettacolo quali Christina Aguilera e Ming-Na Wen sono state chiamate sul palco della Hall23 per ricevere il riconoscimento. A farla da padrone al panel sono stati però (e non poteva essere diversamente) prima Robert Downey Jr. e Jon Favreau. Il loro Iron Man ha infatti aperto nel 2008 la cavalcata trionfale delle produzioni Marvel. Il primo a salire sul palco è stato l’attore, il quale ha iniziato scherzando sul suo primo approccio con la Disney: “Mi hanno trattenuto a lungo in un parco divertimenti perché mi hanno beccato a fumare erba...” Nel suo discorso di ringraziamento Downey Jr. ha anche sottolineato il motivo per cui ha voluto interpretare Tony Stark nelle varie produzione del MCU in cui Iron Man è comparso. “Il cuore del personaggio sta nell’etica con cui adopera il suo potere. La tecnologia può portare all’umanità enormi benefici ma anche gravarla di enormi pericoli. Alla fine tutto deve essere ricondotto al modo in cui la si usa, e questo è stato ciò che ho sempre tenuto in mente interpretando Tony.”

Anche Jon Favreau è tornato sul tema, ringraziando la Disney per avergli dato la possibilità di esplorare nuovi mondi e immaginari non soltanto grazie ai film Marvel ma anche con Il libro della giungla prima e con l’enorme successo del nuovo Il re leone poi: “Per me l’amore per la Disney nasce con Fantasia. Topolino che da apprendista stregone rimane affascinato dalla magia, ne è quasi soverchiato quando non comincia a usarla, e poi pian piano la padroneggia diventando un mago: ecco come mi sento io all’interno della famiglia Disney. Mi ha dato la possibilità di esplorare la mia fantasia e tramutarla in immagini. Non c’è nulla di più gratificante.”

Tra gli altri premiati con il Disney Legends Award vale la pena segnalare anche il grande musicista Hans Zimmer, la mitica Bette Midler e soprattutto James Earl Jones, voce inimitabile di Darth Vader nella saga di Guerre Stellari e di Mufasa nelle due versioni de Il re leone. Purtroppo per vari motivi - tra cui il maltempo che si è abbattuto sugli Stato Uniti in questo ultimi giorni - i tre non hanno potuto partecipare alla cerimonia, mandando comunque messaggi di ringraziamento pieni di affetto e stima per la compagnia.