Robert De Niro si ferisce in Oklahoma dove gira Killers of the Flower Moon di Scorsese

Incidente ad una gamba per Robert De Niro, che torna a New York, ma sembra comunque aver terminato la sua parte nel film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Robert De Niro è stato vittima di un incidente in Oklahoma, dove Martin Scorsese sta girando il suo attesissimo Killers of the Flower Moon, ed è tornato a New York per curarsi. Secondo quanto riportano i media americani, comunque, De Niro si è ferito - ad una gamba - non durante le riprese ma nel suo tempo libero.

Il suo infortunio non metterà fortunatamente a rischio le riprese del film con Leonardo DiCaprio perché, secondo TMZ, l'attore avrebbe già terminato le sue scene. Per quanto dispiaciuta per l'accaduto, la produzione del film tirerà sicuramente un sospiro di sollievo, visto che non è responsabile di quanto è accaduto

Non è stata diffusa l'entità dei danni subiti da Robert De Niro. Intanto, le riprese del film continuano a Pawshuha, nella regione nordoccidentale dello stato di Oklahoma. Gli altri interpreti di Killers of the Flower Moon, ricordiamo, sono Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins e Jillian Dion.