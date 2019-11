Robert De Niro riceverà il premio alla carriera della Screen Actors Guild

News Cinema

Il sindacato attori di Hollywood consegnerà alla star di The Irishman il SAG Life Achievement Award.

Robert De Niro, sugli schermi in questi giorni nello splendido The Irishman di Martin Scorsese, è stato scelto per ricevere il 56° premio alla carriera del SAG, il sindacato attori americano. La premiazione avverrà nel corso della consueta serata di consegna degli Screen Actors Guid Awards, il prossimo 19 gennaio 2020.

Il SAG Life Achievement Award è consegnato annualmente a un attore che promuove “i migliori ideali della professione di attore”. È solo l’ultimo riconoscimento per De Niro, che ha ottenuto praticamente tutti i più importanti premi che si possano ricevere: due Oscar, un Golden Globe, il Cecil B. DeMille Award, un orso d’argento a Berlino, la Presidential Medal of Freedom, oltre a un dottorato ad honorem in Fine Arts dalla Brown University.

“Robert De Niro è un attore di straordinaria profondità e abilità”; secondo Gabrielle Carteris, presidente del SAG. “I personaggi che ha creato hanno affascinato la nostra immaginazione. Dall’inferno ribollente del giovane Vito Corleone al toro scatenato Jake LaMotta e il nonno di tutti Ben Whittaker, continua a toccare i nostri cuori aprire le nostre menti verso nuovi ed eccitanti mondi di comprensione ed emozione”. “Faccio parte del sindacato da più di cinquant’anni. È un onore ricevere questo premio dal SAG”, ha commentato De Niro.